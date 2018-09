Instrução de obtenção de alimentos para o exército da República da Colômbia

Tabatinga (AM) – Na jornada do dia 13 de setembro de 2018, militares do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron Solimões/8º BIS) ministraram instruções de Obtenção de Alimentos de Origens Vegetal e Animal para os alunos do 446º e 447º Curso de Lanceiros do Exército Nacional Colombiano.

As atividades ocorreram no “Fuerte Amazonas II”, na cidade de Letícia, na Colômbia, tendo como objetivos a identificação e a execução das técnicas de preparação dos alimentos de origens vegetal e animal, abundantes no bioma amazônico.

A cooperação de instrução contribuiu para o estreitamento dos laços do país vizinho, enaltecendo, ainda mais, o nome do Exército Brasileiro no concerto das nações.

Créditos Exército Brasileiro

