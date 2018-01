Interação entre a Polícia de Corumbá e a Policia Boliviana recuperam veículos roubados

O Departamento de Investigações e Combate ao Roubo de Veículos da Bolívia (Diprove), prender autores e recuperou uma caminhonete roubada. A Policia Militar do 6º Batalhão de Corumbá foi acionada para realizar a escolta do proprietário e seu veículo ao Brasil em segurança.

O roubo ocorreu na última sexta-feira (19), no momento em que a vítima realizava compra no comércio de Porto Quijaro, na Bolívia. A vítima ao se aproximar do veículo para ir embora foi surpreendida por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto e levaram seu veículo uma caminhonete Toyota Hilux.

A Diprove depois de algumas horas foi informada do roubo e deu início as diligências, que por sua vez se encerram na noite do último sábado (20), quando receberam a denúncia de que havia um veículo nas imediações. A Policia Boliviana se dirigiu ao local e encontrou um dos autores de 32 anos, o qual foi abordado e informou o paradeiro do seu comparsa de 36 anos.

Em deslocamento até o local indicado a Policia Boliviana logrou êxito na localização do segundo autor e que se encontrava com a chave do veículo. E durante a entrevista o mesmo informou a localizada da camionete que foi encontrada posteriormente.

No interior do veículo foram localizadas duas armas de fogo, uma de cal. 32 mm e outra de cal. 38mm, mochila com roupas e documentos da vítima. Após a prisão dos autores e realizado todos os procedimentos cabíveis o veículo foi devolvido ao proprietário. A Policia Militar de Corumbá foi acionada a escoltar o veículo até a cidade de Corumbá.

O trabalho entre as Policias da Bolívia e do Brasil tem apresentado um bom trabalho no âmbito de recuperação de veículos roubados e/ou furtados no Brasil que são atravessados para o país vizinho, no caso aqui a Bolívia.

