Intoxicação alimentar leva dezenas de pessoas a hospitais na fronteira

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Pelo menos trinta pessoas passaram mal após comerem franco assado contaminado em Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY. O fato foi registrado na tarde de domingo (24). O alimento teria sido adquirido em um estabelecimento num bairro paraguaio e depois de algumas horas alguns pacientes procuraram hospitais passando mal com sintomas de diarreia, febre e vômito. O caso foi apelidado de “Franco Bomba”. A Vigilância Sanitária do Paraguai já teve ciência do caso e está investigando o fornecedor do produto. A Policia Nacional acompanha o caso.

