Jamilson Name destaca união e trabalho pela população como foco das ações na Assembleia

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) ocupou a tribuna durante a sessão plenária desta quarta-feira (06/02) para apresentar os objetivos de seu trabalho na Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou que tem como foco o trabalho com união entre os deputados e o governo do Estado.

“Quem foi eleito deve trabalhar por melhores serviços públicos para a população: saúde, segurança, educação, habitação e assistência social. Vamos ter respeito pela coisa pública e estender a mão para quem mais precisa com parcerias que sejam boas para a população e tragam benefícios e novos investimentos para nossa terra”, afirma Jamilson Name.

O deputado estadual explica que a união entre os deputados e o Governo do Estado vai permitir “o encontro de soluções para avançarmos na economia, na produção, na geração de empregos e na qualidade de vida e reencontrar o amor de ser brasileiro e o respeito pelas nossas instituições, como o governo federal, a Justiça, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as Prefeituras e as Câmaras Municipais”. Jamilson Name destaca que apesar de fazer parte da renovação da Assembleia, está com “vitalidade para realizar o melhor e aprender com os deputados mais experientes”.

Jamilson Name afirmou que vai combater a corrupção. “Existe na sociedade o rótulo de que os políticos são todos corruptos. E nossa ação aqui nesta Casa de Leis é para um trabalho transparente, ético e honesto. Foi isso que o povo mais pediu nas eleições de 2018”, destaca o parlamentar.

O deputado agradeceu aos pais, o empresário Jamil Name e a ex-vereadora Tereza Name, à esposa Fernanda Fontoura e aos filhos, um casal de gêmeos. Relatou que a política sempre esteve presente na família, pelo trabalho social desenvolvido eque sempre ajudou às pessoas mais carentes com ações solidárias e de assistência social. “Um trabalho com seriedade, honestidade e com o coração. Uma grande escola na minha vida e motivação para que eu fosse candidato”, classifica o parlamentar.

Jamilson Name também destacou o agradecimento ao ex-deputado Gerson Domingos, atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas, como um dos principais incentivadores para ingresso na política.

O deputado estadual Jamilson Name também afirmou que entra na Assembleia Legislativa para ajudar à população. “Não sou político profissional. Sou empresário e não preciso do cargo para viver. Sou brasileiro e sul-mato-grossense. Esse mandato que começo agora tem o objetivo de fazer o bem para a população com amor à pátria e à nossa terra”.

Como desafio para os deputados dessa Legislatura, Jamilson Name conclui que “não bastará apenas honrar os votos que recebemos da população que nos colocou aqui. É preciso trabalhar em conjunto para transformar realidades difíceis, em sonhos possíveis e um Mato Grosso do Sul melhor para viver”.

