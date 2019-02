Jamilson Name é oficializado membro da Frente da Assistência Social

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) foi oficializado hoje (15/02) como membro da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. O objetivo dessa Frente é promover ações que garantam a política de assistência social, o fortalecimento dos vínculos familiares e a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Fazer parte dessa Frente Parlamentar é um compromisso que assumo com a determinação de cada vez mais ampliar a política social e inovar na forma de atendimento à população mais carente”, explica o deputado Jamilson Name.

O parlamentar destaca que a ligação com a área de assistência social começou muitos anos antes de ser deputado estadual. “Minha família sempre teve uma atuação marcante em Campo Grande com o trabalho social de atendimento à população nas periferias. Desde sempre percebi o quanto isso é importante e como deputado estadual não poderia deixar de continuar ajudando quem mais necessita”, diz Jamilson Name.

A oficialização de Jamilson Name na Frente Parlamentar foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira.

