Jardim Morenão recebe projeto cidade limpa para coleta de resíduos de grande volume

A região do Jardim Morenão foi escolhida para receber a terceira edição do projeto Cidade Limpa, que tem por objetivo recolher resíduos de grande volume, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), com apoio das secretarias de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb);

Diferente dos bairros Jardim Noroeste e Cidade Morena, onde foram realizadas as edições anteriores da ação, na região do Jardim Morenão o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – é relativamente baixo, no entanto as ações de vigilância se fazem necessária.

Conforme o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), de maio deste ano, a região apresenta índice de 1.6% de infestação.

Ponto de Coleta

O Ponto de Coleta instalado na Rua Elvis Presley, nº 550, aos fundos do Centro de Educação Infantil (CEINF) Botafogo vai receber os materiais levados pela população, como sofás, geladeiras, televisores, carcaças de computadores, fogões, carrinhos de mão, pias de cozinha, banheiras de plástico, móveis, armários de aço e máquinas/tanquinhos de lavar roupas.

O local funciona até sexta-feira (5), das 08h às 1645h. Não serão aceitos entulhos de construção, podas de árvores e pneus.

Criadouros

A existência destes resíduos nas residências são possíveis depósitos e criadouros do mosquito da dengue, bem como a instalação, manutenção e proliferação de animais indesejáveis ao convívio humano (ratos, pombos, baratas e outros) e passíveis de transmissão de doenças, inutilizar/destruir alimentos ou sujar as residências. Estes objetos também expõem crianças a riscos de acidentes e, na estação das chuvas, podem entupir bueiros, provocando inundações.

