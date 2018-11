Jeferson Tomazoni, prefeito de São Gabriel do Oeste, recebe título de cidadão de MS de Eduardo Rocha

Com o intuito de homenagear diversas personalidades do Estado, um dos homenageados pelo deputado estadual Eduardo Rocha foi o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni.

Este foi agraciado com o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, entregue nessa noite de quarta-feira (31). Esta condecoração objetiva homenagear personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

O mesmo é disposto pelo Regimento Interno da Casa de Leis. A homenagem foi entregue por Madiane Camargo, chefe de gabinete do deputado Eduardo Rocha, que não conseguiu desmarcar um compromisso fora do Estado, agendado antes da definição da data desta cerimônia.

Jeferson tem 44 anos, em Guarapuava, interior do Paraná. É bacharel em Educação Física, assim como em Administração, além de pós-graduado em Metodologia da Educação Especial e atualmente cursa pós-graduação em Gestão de Cidades.

Iniciou sua vida profissional aos 14 anos como auxiliar no Banco do Brasil; trabalhou no supermercado da família e depois se tornou servidor público de São Gabriel do Oeste, como professor de Educação Física.

Tomazoni foi secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto da cidade. Exerceu o cargo de vereador por três mandatos, de 2001 a 2008 e depois de 2013 a 2016.

Em 2016 concorreu a prefeitura de São Gabriel do Oeste, sendo eleito para período de 2017 a 2020. O parlamentar Eduardo Rocha fez a escolha com muita tranquilidade pela atuação e história de vida do prefeito.

“Me sinto muito tranquilo em fazer esta entrega ao prefeito de São Gabriel, pois Ele vem fazendo um trabalho muito bom em seu município e mostrando que toda sua história de vida, que é admirável, vem influenciando em sua gestão, que é em prol do bem estar da população”, disse Eduardo Rocha.

