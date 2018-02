João César Mattogrosso participa de evento para apresentar o projeto de revitalização da Feira Central ao Cônsul do Japão

Na última quinta-feira (1), a Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur) promoveu um almoço de recepção ao Cônsul-Geral do Japão, Yasushi Noguchi, onde foi apresentado o projeto de revitalização da Feira Central de Campo Grande. Além do vereador João César Mattogrosso (PSDB), que tem acompanhado o projeto desde o início, também participaram do evento o Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, o Prefeito Municipal, Marcos Marcello Trad, e empresários do local.

Para recepcionar o Cônsul-Geral do Japão, houve uma apresentação musical integrando a cultura japonesa e pantaneira. Outro destaque da recepção foi à integração culinária, tendo como prato principal o Sobá, tradicionalmente servido em Campo Grande.

Ao apresentar o projeto de revitalização da Feira Central de Campo Grande, a Presidente da Afecetur, Alvira Appel, enfatizou a importância turística e cultural da Feirona, como é popularmente conhecida, e salientou que a revitalização beneficia o local que possui mais de 90 anos de história, abrigando 300 negócios, 1.100 empregos registrados e mais de 800 empregos informais. “É importante lembrar que a Feira não é apenas para alimentação, mas também um espaço para cultura e entretenimento, além da atividade comercial”, ressaltou.

Já o Prefeito Marcos Marcello Trad, lembrou dos 110 anos de história da imigração japonesa e reconheceu a relevância dos japoneses para o desenvolvimento de Campo Grande, onde atuam em diversos segmentos. Ao ressaltar que a colônia japonesa é a maior da Capital, o Prefeito destacou ainda a integração entre os Poderes Executivo e Legislativo Municipal e Estadual em prol da revitalização da Feirona e solicitou o apoio do Cônsul-Geral: “é essencial à participação de vocês, não financeira, mas integrando esta proposta para executarmos este projeto”, frisou.

Após a recepção e apresentação do projeto, o Cônsul-Geral do Japão, Yasushi Noguchi, agradeceu a forma como foi recebido e enobreceu a integração entre o Brasil e o Japão, através das relações comerciais e culturais. Outro ponto de destaque na visão de Noguchi foi à culinária, que surpreendeu: “o sobá é muito saboroso, fico feliz pela influência da cultura japonesa na culinária e por celebrar os 110 anos da imigração aqui”, celebrou.

De acordo com o vereador João César Mattogrosso, é essencial disseminar o projeto de revitalização da Feira Central de Campo Grande, sobretudo para fortalecer o turismo local. “Como Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, vejo como fundamental esta revitalização e a integração deste projeto com apoiadores internacionais, visando o fortalecimento da imagem turística da Feira”, enfatizou o parlamentar.

O projeto de revitalização segue em andamento e já conta com apoio da Câmara Municipal de Campo Grande, por meio do vereador João César Mattogrosso, Governo do Estado e Prefeitura.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa do Vereador

