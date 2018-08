João Rocha participa de homenagem a profissionais de Educação Física e destaca importância da profissão

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha participou na noite desta quinta-feira (30) da solenidade em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, evento promovido pelo CREF11/MS (Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul) na sede da Casa de Leis. O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado oficialmente no dia 1º de setembro.

Durante o evento foram entregues medalhas do mérito da Educação Física intitulada “João Batista Compagnani Ferreira” e a foi realizada a palestra “Rabdomiólise – Atividade Física: Qual o limite?” ministrada pelo Conselheiro Federal da CONFEF, Wagner Domingos Fernandes Gomes.

De acordo com o parlamentar, “vivemos uma história na Educação Física, que muitas vezes os mais jovens não conhecem, que vai se perdendo e que nós precisamos manter viva. Sem ficar apegado ao passado, sempre há aquela história de que o importante é o novo e que o passado não serve pra mais nada. Se existe o novo é porque existe o passado e, também, passado que não se renova fica pra trás. Porque o passado que se renova, deixa legados, como o Prof. João está aqui. É esse equilíbrio da maturidade, da sabedoria, da experiência dos mais vividos, com a vitalidade e a força, e o fogo desses acadêmicos que estão chegando e que darão continuidade a todo esse legado que os mais velhos construíram, É esse equilíbrio que faz com que cada dia possamos ser mais fortes, estar mais na vanguarda. E assim, cada dia mais cidadãos vão nos reconhecer como profissionais importantes na qualidade de vida de cada cidadão”, salientou João Rocha em seu discurso.

Para o diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), Marcelo Miranda “este é um momento muito especial. Quero desejar um feliz 1º de setembro a todos. E vamos valorizar nossa profissão, porque essa questão de subprofissão ficou no passado, nós éramos uma profissão do futuro e hoje somos uma profissão do presente”, destacou.

Na solenidade, o Conselho homenageou os destaques da Educação Física de Mato Grosso do Sul, reconhecendo a necessidade das ações meritórias de pessoas físicas que tenham contribuído com trabalho ou ações na área de interesse da Educação Física.

Na ocasião, João Rocha entregou a comenda ao Professor da Fundação Lowtons de Educação e Cultura – Funlec, Dirceu Fernando Ferreira Garcia, eleito duas vezes o melhor técnico de basquetebol de Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

Por fim, João Rocha destacou a importância da Educação Física na promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população. “Nós cuidamos da saúde das pessoas, nós entramos como prevenção e promoção, essa é a nossa contribuiição para o cidadão, por isso somos fortalecidos e reconhecidos pela nossa atividade, não só por um papel assinado. Nós profissionais da Educação Física somos os responsáveis, por honrar a criação da nossa profissão, com muito orgulho, pela nossa competência, pela formação que se atualiza a cada ano, para que possamos entender o cidadão como um todo. Essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade: cuidar do cidadão como um todo. Eu acredito na nossa profissão”, incentivou o vereador que é educador físico.

Medalha – A comenda leva o nome do Professor Compagnani que há 50 anos atua e contribui com a área. Formado em Ed. Física pela Faculdade de Educação Física – ITE – Bauru (1969) e especialista em Atividades Físico-Desportivas-Biomecânicas pela USP (1976).

Atuou como preparador físico do Esporte Clube Comercial em Campo Grande, foi Chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ministrou a primeira aula de vestibular na Federal em 1971, tendo uma longa carreira como docente e escritor, publicando mais 20 obras como “O Casulo – A arte de educar e instruir, A história da Ginástica Artística e Rítmica em Mato Grosso do Sul, Esporte Clube Comercial – Uma Paixão Colorada, NOB – Integração – Desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro e tantos outros.

“Para mim e minha família é uma grande emoção receber esta homenagem em vida, após estes longos anos na profissão, estamos muito felizes, lembro como se fosse ontem quando dei a primeira aula da primeira turma de Ed. Física da UFMS, foi dia 12 de abril de 1971”, relembra nostalgicamente João Batista.

Apoio – O evento contou com apoio das instituições de ensino superior (UCDB, Uniderp, Unigran Capital), Câmara Municipal de Campo Grande e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Comentários