Jornalista é preso na Capital a pedido de Juiz Eleitoral

Policiais civis prenderam, na manhã desta quinta-feira (2), o jornalista Antônio Fabiano Portilho Coene, em Campo Grande, por determinação do juiz eleitoral Juliano Rodrigues Valentim. O mandado de prisão fora expedido dia 26, sete dias atrás.

Ele foi condenado a três meses de detenção no ano passado por publicar mensagens ofensivas na sua conta do Facebook. A pessoa injuriada denunciou à corte. Sentenciado, teve sua pena trocada pelo pagamento de cinco salário mínimos, no valor de R$ 4,7 mil que seria destinado a entidades filantrópicas. A conta foi dividida em cinco parcelas a pedido do réu, mas nenhuma cota foi quitada. O que ocasionou o pedido de prisão.

