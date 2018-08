Jovem Advocacia: “Saindo do Zero e desenvolvendo sua Advocacia” será tema de palestras

Desenvolver uma carreira promissora na advocacia não é fácil e para ajudar os advogados iniciantes, a Comissão da Jovem Advocacia da OAB/MS prepara mais um curso para os novos advogados e advogadas. Serão cinco palestras durante o dia 6 de setembro com o tema “Saindo do Zero e desenvolvendo sua Advocacia”.

A primeira palestra do dia, às 8h30, será “Noções básicas de ética” com o Advogado, Especialista em Direito Penal Econômico, Tiago Bunning. Na sequência, o Juiz José Andrade Neto proferirá “Audiência Cível”.

Pela tarde, “A inserção e desafios da jovem advogada no mercado de trabalho” será tema da palestra da Conselheira Estadual da OAB/MS, Maria Carolina Carloto. O Defensor Público Rodrigo Stochiero dará palestra sobre “Prática no Tribunal do Júri”.

A noite será a vez do Professor, idealizador do Portal F3 Jurídico, Pedro Barreto com o tema “Advocacia no século XXI, Empreendedorismo e Desenvolvimento pessoal”.

O investimento é R$ 50,00 e um quilo de alimento não perecível. Os novos advogados ganham 15% de desconto. FAÇA AQUI sua inscrição.

A palestra será no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700. Mais informações pelo telefone: (67) 3342-4000.

Comentários