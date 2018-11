Jovem agride ex-namorada e ex-sogra e acaba preso em bar

TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Um jovem (21) invadiu o apartamento da ex-namorada e agrediu a jovem e a mãe com socos. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Três Lagoas/MS.

A vítima dormia no momento que o autor adentrou o imóvel e começou as agressões alegando que queria a guarda do filho do casal. A mãe ao ouvir os gritos da filha saiu com uma pá de lixo para defende-la. Mas o autor tomou o objeto e passou a agredi-la. Em seguida fugiu, mas foi localizado em um bar bebendo e preso.

