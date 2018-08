Um Jovem (18) foi assaltado por um travesti após parar num semáforo. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), na Rua Rui Barbosa, em Campo Grande/MS.

A vítima parou num sinaleiro quando foi abordado por duas transexual que o ameaçaram com um canivete. A sua ‘amiga’ entrou no carro e com arma branca apontada para a cintura do moço, furtou R$ 50,00. Fugiram na sequência.

A Polícia investiga o caso.

