Corpo encontrado carbonizado no domingo (18), na região do Nova Lima em Campo Grande/MS é identificado por Edgar Nunes da Silva (22). Ele foi morto pelo Tribunal do Crime do PCC com diversas facadas. A Polícia prendeu dois autores Paulo Henrique da Silva (18) e Fernando Barbosa da Silva (29) e mais dois criminosos ainda estão foragidos. A ordem de execução teria partido de dentro do Presidio da Máxima.

