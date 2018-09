DOURADOS-MS (Correspondente) – Um jovem (20) foi preso com 525 g de pasta base de cocaína e R$ 5.150 em notas falsas colocadas ao corpo. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (24), em Dourados/MS.

O autor foi preso em flagrante na Rodoviária do Município, após atitude suspeita do rapaz. Ele foi encaminhado juntamente com a droga e o dinheiro falso a Delegacia de Polícia Federal do Município.

Comentários