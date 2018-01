Jovem é preso com pistola de uso restrito em Brasilândia/MS

A Policia Militar de Brasilândia/MS prendeu um jovem de 23 anos com uma pistola calibre 22 de fabricação austríaca e com mira laser.

Informações da Policia Civil são de que o suspeito foi abordado na frente de um estabelecimento comercial no centro do município. Com ele havia 50 cartuchos adquiridos no Paraguai. Ele já vindo sendo investigado após postar em redes sociais o armamento. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na época em duas residências mas sem sucesso.

O jovem foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e contrabando. Podendo ser condenado a dez anos de reclusão. Não foi arbitrada fiança pois a arma era de uso restrito.

A prisão aconteceu devido compartilhamento de informações entre a Policia Militar e a Policia Civil no qual resultou na prisão do autor.

