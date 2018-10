A Guarda Municipal prendeu um jovem de 28 anos em flagrante pelo crime de importunação sexual no transporte coletivo, na quinta-feira (4). Após uma denúncia, os guardas fizeram a abordagem ao suspeito no terminal de ônibus da linha 080. A conduta do suspeito foi relatada pela vítima e pelos passageiros que também estavam no coletivo. O autor foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (5) e se encontra preso.

