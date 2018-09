Jovem é preso transportando 11 Kg de maconha

DOURADOS-MS (Correspondente) – Jovem (23) é preso na Rodoviária transportando 11 Kg de maconha na BR-356.

Uma bagagem com entorpecente foi localizada pelos militares, que descobriram o proprietário através do tíquete de bagagem. O autor é residente em Presidente Prudente/SP. Alegou que era para o consumo próprio, mas acabou confessando que comprou o entorpecente no terminal rodoviário de Ponta Porã/MS e levaria até Três Lagoas/MS com o objetivo de quitar uma dívida.

A Policia o autuou pelo crime de tráfico de drogas e recolheu ao xadrez.

