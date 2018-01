Jovem é resgatado pela Exercito Brasileiro após ficar perdido em Selva Amazônica

O Grupo de Busca e Salvamento do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, ‘Batalhão Cacique Ajuricaba’ foi acionada no último dia 12 de janeiro para realizar buscas na Rodovia Transamazônica no Km da BR 230 por um jovem identificado por Murilo Nascimento de Sousa, 16 anos, natural de Humaitá, que se perdeu na região, após entrar sozinho na selva para colher castanhas.

Após o ‘Batalhão Cacique Ajuricaba’ realizar buscas juntamente com a população local a tropa obteve êxito na busca e achou o adolescente no dia 14 de janeiro aproximadamente as 20 h e a 10 Km do local de origem. Ele não apresentava nenhum problema de saúde grave, mas foi conduzido ao hospital de Humaitá para avaliação médica.

