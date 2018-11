Jovem é salvo de julgamento do PCC

Um jovem (17) foi resgatado pela Polícia do ‘Tribunal do Crime’. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5), na Vila Nhá Nhá, em Campo Grande/MS.

A equipes policial realizava rondas pela região, quando perceberam a fuga de quatro homens ao avistarem a viatura. Após ser perseguidos e presos revelaram o cativeiro. No local a polícia encontrou o garoto com as mãos e escoriações por todo o corpo e dificuldade em caminhar. Investigações apontaram que a ordem de execução veio de dentro do presídio. A Polícia registrou o caso como sequestro, cárcere privado, lesão corporal dolosa, crime de tortura e ameaça.

