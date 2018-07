Jovem é salvo de julgamento do PCC

Um jovem (25) foi resgatado por equipes do Bope do ‘Tribunal do Crime’ do PCC. Fato aconteceu por volta das 23h45 desta quarta-feira (25), no Portal Caiobá, em Campo Grande/MS.

Ela foi acusada de fazer parte do CV (Comando Vermelho). Após denúncias a polícia chegou até o local do cárcere privado. Um homem (29) estava com uma pistola 9 mm e tentou dispensar a arma. Preso relatou que a vítima era sua namorada e havia recebido ordens da facção para averiguar se ela pertencia a facção rival.

Os dois foram conduzidos à delegacia.

