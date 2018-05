O piloto de moto identificado por Iago (26) fraturou o joelho após ser fechado por um veículo e cair ao solo. Fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (11), em Campo Grande/MS.

O acidente ocorreu na esquina da rua General Melo com a Avenida 13 de Maio. Uma viatura dos bombeiros passava no exato momento do acidente e prestou os primeiros socorros encaminhando-o a Santa Casa que fica próximo do local.

