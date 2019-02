Jovem mata agressor de sua mãe

Um homem (39) foi morto a tiros na manhã de domingo (17), numa quitinete, na Rua Lauro Muller, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande/MS. O autor seria um adolescente de 16 anos que teria se vingado pelas agressões que a mãe vinha sofrendo. Ele pulou o portão, chutou a porta e efetuou três disparos acertando no braço direito, abdômen, costas e queixo do agressor. O vizinho após ouvir os estampidos abriu o portão com uma chave reserva e encontrou o individuo baleado. O Samu foi acionado, mas a vítima acabou morrendo no local. A Polícia investiga o caso.

