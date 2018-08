Jovem mata amigo depois de uma briga de bar

RIO VERDE-MS (Correspondente) – José Aparecido Pereira dos Santos (29), conhecido por Corão foi morto a facadas. O crime ocorreu nessa segunda-feira (27), em Rio Verde/MS.

Os dois bebiam quando começaram a discutir. Corão deu um tapa no rosto de Armindo Dias Mariano (28), vulgo Toto, que revidou com uma faca no pescoço da vítima, que morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Coxim/MS, onde passou por exame de necropsia nesta manhã de terça-feira (28).

O autor está preso e responderá pelo crime de homicídio

Comentários