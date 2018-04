Jovem morre atropelado na faixa de pedestre da Av. Ceará

Moises Luis da Silva Oliveira (22) morreu atropelado por um carro no cruzamento da Avenida Ceara com a Rua Euclides da Cunha, bairro Santa Fé. Fato aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (26), em Campo Grande/MS.

A vítima estava na frente de uma conveniência conversando com amigos. Quando atravessou a via o motorista do Up identificado por Anderson Fonte da Silva (33), ocasionou o acidente. Ele foi arremessado por vários metros e veio a óbito no local.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Mas foi detido logo depois e está preso. A Polícia registrou o caso como homicídio culposo.

