Um jovem se envolveu num acidente nesta madrugada de quarta-feira (18), na Rua Ricardo Brandão, em Campo Grande/MS.

O motorista da Fiat Strada caiu dentro do córrego. De acordo com os amigos que foram esta manhã fazer a remoção do carro relataram que ele perdeu o controle da direção. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima com escoriações leves a Santa Casa, mas já teve alta.

A Polícia está investigando o acidente.

Comentários