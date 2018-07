DOURADOS-MS (Correspondente) – Jovem (20) foragido da justiça é recapturado pela Guarda Municipal do Município. Fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), em Dourados/MS. No momento da prisão foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo. Ele era fugido do semiaberto de Dourados/MS.

O infrator foi encaminhado à Delegacia e recolhido ao xadrez.

