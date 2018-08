Jovens ameaçam policiais em posto de combustível e acabam presos

DOURADOS-MS (Correspondente) – Uma confusão em um posto de combustível, acabou com a prisão de quatro pessoas. O fato aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (2), em Dourados/MS.

A Polícia foi acionada depois que um grupo começou a quebrar garrafas em via pública além do som alto. Quando os militares chegaram no local foram hostilizados pelo grupo. Um dos rapazes tentou agredir os policiais, que usaram uma arma de choque na contenção do autor. Uma jovem (22) começou a filmar a ação da tropa e desacatar os policiais. Ela tentou intimidar dizendo que era ‘filha de delegado e médica’. Mas acabou junto com os outros detidos e encaminhados a delegacia.

