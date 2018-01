Jovens são presos por furtos na Capital

Policiais Militares de Campo Grande prenderam ontem (17) dois indivíduos com idades de 17 e 19 anos. A prisão aconteceu durante rondas ostensivas pela região do Jardim Novos Estados quando a guarnição avistou dois indivíduos em uma moto de cor azul, em atitudes suspeitas que ao avistarem a viatura apresentaram nervosismo.

Na abordagem e posteriormente a checagem via CIOPS revelou que a motocicleta estava com documentação atrasada desde de 2013 e diversas multas de trânsito. Foi localizado também uma quantidade em dinheiro no valor de R$ 1.510,25 e um aparelho celular que ao ser chagado pelo IMEI via sistema constou como fruto de roubo de acordo com o BO do dia 06/01/18.

Os autores diante dos fatos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

