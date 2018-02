Jovens são presos por tráfico de drogas

Policiais Militares da Rotai prenderam na noite do último dia (2), um jovem de 25 anos por tráfico de drogas em Coxim/MS.

Durante rondas ostensivas os militares de depararam com os autores em uma moto no pátio de um Posto de Combustível, as margens da rodovia BR-163. Em decorrência da suspeita foi realizada uma abordagem e encontrado com o suspeito uma porção de maconha. O mesmo afirmou que havia adquirido a droga com um outro jovem de 25 anos.

Os policiais então se deslocaram a residência onde buscas foram feitas e encontrado uma quantidade considerável de maconha.

Os jovens receberam voz de prisão e encaminhados a Delegacia de Polícia do Município.

