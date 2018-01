Jovens são presos portando arma de fogo em Corumbá/MS

A equipe da Força Tática de Corumbá/MS em patrulhamento ontem (16) pelas ruas do município se depararam com dois suspeitos em uma moto CB 300, em alta velocidade que despertou a atenção dos militares.

Diante da suspeita se iniciou um busca tática no acompanhamento dos suspeitos no qual resultou na abordagem dos indivíduos. Os policiais solicitaram aos cidadãos que descessem da motocicleta com as mãos na cabeça e se afastassem da moto pra que a revista pessoal fosse realizada com segurança.

Na revista pessoal foi encontrada na cintura do menor de 17 anos uma arma de fogo de calibre 38 com cinco munições intactas. No outro indivíduo nada foi encontrado.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a ambos e sendo conduzidos a Delegacia de Polícia juntamente com a motocicleta onde serão tomadas todas as medidas cabíveis.

Comentários