Juíza da Capital discute infância e adolescência em Brasília

A juíza Katy Braun do Prado, titular da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande e primeira vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude (Abraminj), está em Brasília nesta terça-feira para uma série de reuniões.

No período matutino, Katy reuniu-se com Petrucia Melo, Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com Viviane Petinelli, Secretária Adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude.

O encontro seguinte foi com Angela Vidal Gandra Martins, Secretária Nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e, para fechar as conversações do dia, a juíza de MS reunir-se-á com o ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

