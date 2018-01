Julgamento de Lula no TRF4: Acompanhe ao Vivo

A 8º Turma do Tribunal Regional Federal da 4º Região iniciou hoje (24) o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referente ao processo do tríplex.

O Juiz Sérgio Moro responsável pelo processo da Lava Jato o condenou na primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Moro sustenta na sentença que Lula ocultou a propriedade do tríplex que de acordo com o magistrado foi recebido como propina da OAS em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. O imóvel junto com as reformas somam R$ 2,2 milhões em propina de acordo com Moro.

A defesa nega as acusações e pede que o Tribunal Regional Federal da 4º Região faça a absolvição do ex-presidente Lula. Mas o Ministério Público em contrapartida pede o aumento da pena ao ex-presidente Lula.

