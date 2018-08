Junior Longo cobra acessibilidade em ponto de ônibus

Segundo o parlamentar, esse é apenas um de muitos pontos que não atendem a demanda da pessoa com deficiência. “É preciso viabilizar o direito de ir e vir das pessoas com deficiência e das mamães que dependem dos ônibus coletivos para transportar seus bebês em carrinhos”, alertou o parlamentar.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo 2010, em Mato Grosso do Sul há 526.979 mil pessoas com deficiência, o que representa 21,50% da população do estado. “Temos que propor soluções para as barreiras que dificultam a inclusão da pessoa com deficiência. O direito de ir e vir estão garantidos na Constituição Federal, por isso conto com o bom trabalho da Prefeitura de Campo Grande para atender a demanda”.

O vereador Junior Longo também solicitou: manutenção das luminárias públicas, pavimentação asfáltica, limpeza da praça, limpeza nas calçadas, sinalização horizontal e vertical e tapa-buracos.

Essas demandas são de moradores e comerciantes dos bairros: Santa Luzia, Parque dos Novos Estados, Vila São Jorge da Lagoa, Jardim Colúmbia, Jardim Aeroporto, Chácara das Mansões e Vila Taquarussu.