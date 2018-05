Junior Longo cobra informações sobre redução de ônibus em bairros da Capital

O vereador Junior Longo (PSB) apresentou na Sessão ordinária desta terça-feira (08) requerimento solicitando ao Consórcio Guaicurus esclarecimento sobre a redução no número de ônibus que atendem alguns bairros na Capital.

De acordo com o parlamentar vários passageiros que moram em bairros diferentes o procurou para denunciar a diminuição de ônibus em algumas linhas que fazem, em sua maioria, a linha centro/ bairro, dificultando o direito de ir e vir das pessoas que não possuem condução própria para se locomover.

“São trabalhadores, estudantes, mães buscando atendimento médico para seus filhos, que nos procurou para reclamar. Antes havia três, quatro ônibus atendendo a linha, agora tem dois, em alguns bairros só um. Esperar mais de 2 horas para poder pegar um ônibus? Se o compromisso não tem horário, já é ruim, imagina se tem horário? Tem que sair de casa com quantas horas de antecedência?”, indaga o Junior Longo que preside a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito.

Na noite de segunda-feira (07) Junior Longo participou da Sessão Ordinária do Conselho Regional do Segredo, a convite do presidente José Geraldo Balejo Jara. Durante o encontro as lideranças também apontaram a redução do número de ônibus nas linhas que atendem os bairros: Seminário, Monte Castelo, São Francisco, Cruzeiro e Cabreúva. Além de parte dos bairros: Mata do Segredo, Nasser, Coronel Antonino, Nova Lima, Novos estados, Mata do Jacinto, Margarida, Sobrinho, Planalto, Centro, Autonomista, Santa Fé, Jardim dos Estado e Amambaí.

O requerimento apresentado pelo vereador cobra justamente uma explicação sobre quais linhas sofreram essa diminuição e qual o motivo levou o Consórcio em reduzir a frota.

“Com a diminuição dos ônibus, outra reclamação dos passageiros é a superlotação. Literalmente as pessoas acabam virando sardinhas dentro do transporte coletivo. Vamos cobrar explicações e providências”, pontuou o parlamentar.

