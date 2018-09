Junior Longo comemora instalação de sinalização de trânsito em frente da Escola Carrossel e do Residencial Arvoredo

O vereador Junior Longo (PSB) comemorou a instalação de sinalização vertical e horizontal bem como um redutor de velocidade em frente à Escola Carrossel Novo Estilo, localizada na Rua Albert Sabin, 1905, no bairro Taveirópolis.

Segundo o parlamentar, ele recebeu diversas reclamações de pais e funcionários da escola, especialmente do Sr. Marcos André Avila de Oliveira que alega que a via era muito insegura para a travessia dos alunos no local. “Trata-se de uma via movimentada, mão dupla, e os veículos passam em alta velocidade ameaçando a segurança dos pedestres, especialmente das crianças”.

Como presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, Junior Longo entregou o ofício para o Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, solicitando a instalação da sinalização em frente da Escola Carrossel e a demanda foi atendida na primeira quinzena do mês de setembro.

Marcos André fez questão de agradecer o trabalho de Junior Longo com um post em suas redes sociais: “venho agradecer neste momento em nome de todos os pais e coordenadores e diretores da Escola Carrossel novo estilo ao vereador Junior Longo por atender prontamente a nossa solicitação em relação a sinalização da faixa de pedestre e demais sinalização em frente a nossa escola, os nossos alunos e professores desde já agradecem” (sic).

Quebra-molas na Rua da Divisão – outra ação do vereador Junior Longo foi a instalação de quebra-molas na Rua da Divisão, próximo ao Residencial Arvoredo.

Os moradores da região sofriam com o excesso de velocidade com a qual os veículos trafegavam pela via. “Só no Residencial Arvoredo são 144 apartamentos, diversas crianças vão pra escola a pé e enfrentavam dificuldade na hora de atravessar a Rua da Divisão, colocando suas vidas em risco. Outra dificuldade era para os veículos entrarem ou saírem do condomínio, passávamos muito tempo tentando entrar na rua”, disse o morador Tomás da Costa.

“Nosso compromisso sempre foi trabalhar para atender as necessidades de nossa gente. Defender o interesse da população é primordial para qualquer parlamentar. Essas ações beneficiaram diretamente os alunos, pais, todos os funcionários da Escola Carrossel e dos moradores do Residencial Arvoredo, mas indiretamente são milhares de cidadãos que se beneficiaram destas melhorias. Conte conosco”, finalizou o vereador Junior Longo.

