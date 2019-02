Junior Longo fecha fevereiro solicitando limpeza de terrenos baldios e sinalização de trânsito em diversos bairros da Capital

Preocupado com o aumento dos casos de dengue em Campo Grande, o vereador Junior Longo (PDB) pediu a realização de limpeza pública em vários terrenos, bem como a instalação de sinalização horizontal e vertical para melhoria no tráfego de veículos nos bairros.

O descarte de lixo em terrenos baldios tem trazido vários problemas para a população campo-grandense. Tanto que a Prefeitura de Campo Grande já emitiu alerta contra a dengue, pois já somam mais de seis mil notificações.

“Esse locais servem de criadouro do mosquito Aedes Aegypti, que além de transmitir a dengue também transmite a Febre amarela; Chickungunya e Zika. Também serve de abrigo para ratos, escorpião e outros animais peçonhentos, colocando em risco a saúde da população”, alerta o vereador.

Foi solicitada limpeza nos terrenos baldios das seguintes localidades: Rua Biritinga, ao lado da igreja Capela Nossa Senhora De Caacupê no Parque Novos Estados; Rua Panônia, em frente ao nº. 597 no Jardim Montevidéu; Rua Edmundo de Almeida, esquina com a José Garcia Veloso no Jardim do Zé Pereira; Rua Marquês de Herval entre as ruas Ara Cruz e Palmeiras no bairro Mata do Jacinto; Rua Palmeirais enfrente ao Ginásio Poliesportivo João Guimarães Neto no bairro Parque dos Novos Estados; Rua Rodrigo Moura nº 282 , no bairro Jardim Morenão; Rua Milton Insuela Pereira, esquina com Rua João Vieira de Almeida, no bairro Jardim das Virtudes; Rua Tulare , em frente ao nº 258, no bairro Bosque Santa Mônica; Rua Itaituba , em frente ao nº 144, no bairro Jardim Centenário; Rua Filomena Segundo Nascimento , em frente ao nº 2896, no bairro Jardim Antáres. Também foi pedida a limpeza de toda extensão da Avenida Carumã, no bairro Jardim Colúmbia.

Junior Longo também solicitou melhoria no tráfego de veículos com a instalação de sinalização horizontal e vertical nos bairros: Jardim Seminário, Vila Nasser, Maria Aparecida Pedrossian; Amambaí; Vila Almeida; Vila Marli, Jardim Panamá, Vila Palmira, Água Limpa Park, Jardim Centenário, Vila Jacy, Vila Sílvia Regina, Sargento Amaral, São Francisco.

Também foi pedido redutor de velocidade, tipo quebra-molas ou passarela elevada na frente da Praça na Vila Sobrinho, Rua Manoel de Oliveira Gomes em frente ao nº 194, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, Rua Noruega nº 356, em frente à Escola de Educação Infantil e Fundamental Crescendo, na Avenida dois em frente ao nº 490, no bairro Vila Nova Campo Grande e na Travessa Cristaldo, em frente ao nº 139 no bairro Jardim Presidente.

Junior Longo também solicitou a realização de tapa-buracos; manutenção da iluminação pública, cascalhamento e patrolamento.

Por fim, o parlamentar pediu a abertura do canteiro na Rua Coronel Cacildo Arantes para acesso a saída para Três Lagoas sentido Centro e a instalação de semáforo esquina com a Avenida Ministro João Arinos, no bairro Chácara Cachoeira.

