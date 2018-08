Junior Longo media parceria com a Prefeitura para a realização do Liquida Centro

O vereador Junior Longo (PSB) esteve na manhã desta quinta-feira (30) reunido com o Prefeito Marcos Trad, com o com o presidente Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande – CDL CG, Adelaido Vila e lojistas da região central. Em pauta apoio para a realização do Liquida Centro.

Segundo o parlamentar, que faz parte da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, enfatizou a importância da realização do Liquida Centro como forma de aquecer as vendas das lojas da região central. “Primeiro quero parabenizar a obra de revitalização do centro de nossa Capital. Já estávamos cientes que a obra traria alguns contratempos para os lojistas, porém, após a conclusão nossa região central será o mais novo cartão de visitas. Na reunião de hoje com o prefeito Marcos Trad acertamos que a Agetran irá liberar algumas ruas para que nossa população possa aproveitar a semana de desconto do Liquida Centro”, pontuou Junior Longo.

Liquida Centro – Conforme foi divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande – CDL CG o Liquida Centro, é uma grande liquidação que oferece descontos de até 50% para o consumidor, que acontece de 1º a 8 de setembro.

“É uma excelente oportunidade para os consumidores comprarem produtos com descontos especiais, inclusive se adiantando ao dia das crianças que acontece no próximo mês”, afirmou Adelaido Vila, presidente da CDL CG.

Mais de 150 lojas aderiram à liquidação, oferecendo descontos exclusivos em roupas, acessórios, móveis, eletrodomésticos, joias, sapatos, moda bebê e gestante, decoração, livros, alimentação e muito mais. Lojas âncoras também irão participar do Liquida Centro. Para aproveitar os descontos, basta os consumidores procurarem as lojas sinalizadas.

De acordo Junior Longo, a pedido da CDL CG, o governo do Estado irá realizar o pagamento dos servidores estaduais na mesma data que inicia o Liquida Centro, ou seja, no sábado (01/09). Na mesma esteira, a Prefeitura de CG, também se comprometeu em antecipar o pagamento da folha. “A antecipação dos salários é uma forma de fomentar o consumo durante o Liquida Centro”.

O vereador finalizou sua fala convidando toda a população para prestigiar o Liquida Centro. “Vamos prestigiar esse importante evento e ainda aproveitar para comprar com desconto nas lojas participantes”.

