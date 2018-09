Junior Mochi assina termo de compromisso para garantir a prioridade da criança em seu governo

As crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul serão prioridade absoluta no governo de Junior Mochi. “Vamos trabalhar com investimentos diferenciados que vão contemplar os anos iniciais da criança”, afirmou o candidato que assinou termo de compromisso com a primeira infância com representantes da Rede Nacional da Primeira Infância.

Ao assinar o documento, Junior Mochi deixa claro que é preciso compromisso sério com uma pauta tão sensível, como a infância. “Assumo o compromisso de, se eleito, garantir, no meu Governo, a formulação e implementação, com todos os setores afins do governo estadual e os municípios, de políticas de atendimento aos direitos da criança na Primeira Infância, integradas intersetorialmente, submetidas ao controle social, e que assegurem a participação infantil”, revela no documento.

Junior Mochi afirma, ainda, que vai assegurar o cumprimento da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Marco legal da Primeira Infância para atender todos os direitos da criança de forma colaborativa, integrada e corresponsável.

O candidato é o primeiro na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul a assumir em documento assinado, um compromisso sólido e sério para a primeira infância.

