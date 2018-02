Justiça desbloqueia bens de ex. prefeito de CG

Alcides Bernal (PP), ex-prefeito de CG consegui na justiça a liberação de R$ 16 milhões em bens que estavam bloqueados desde de janeiro. O juiz de 1º grau havia determinado o bloqueio de bens que atingiu também o ex-prefeitos Nelson Trad (PTB) e Gilmar Olarte.

O desembargador Odemilson Roberto de Castro Fassa, da 4º Câmara Civil publicou a decisão hoje (16). De acordo com o magistrado o agravo atende o instrumento de defesa impetrado pela defesa de Bernal, no último dia 6.

Ainda de acordo com o desembargador o bloqueio é em razão do fruto de ação civil pública que apura convênios do município com as instituições Omep e Seleta. O crime de improbabilidade administrativa só ficará comprovado diante do procedimento da lide e ampla instrução probatória.

