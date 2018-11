A Justiça determinou na quinta-feira (8) a penhora da caminhonete Pajero do empresário Adriano Côrrea, morto pela PRF, Ricardo Soo Moon, no trânsito no dia 31 de dezembro de 2016. A mãe de Adriano havia devolvido a caminhonete no último dia 25 de outubro. O automóvel será leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas.

Comentários