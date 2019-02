Justiça do Paraguai pede extradição do narcotraficante “Neneco”

O Ministério Público Federal Brasileiro recebeu um pedido de extradição da Justiça Paraguaia do ex-prefeito de Ypehjú, Vilmar Acosta Marques, vulgo “Neneco” para que possa ser julgado no seu país pelo crime de tráfico de drogas. Em outubro de 2014 foi localizado em sua propriedade um centro de coleta de maconha. Neneco já foi condenado pelo assassinado do jornalista Pablo Medina. O juiz Criminal, Carlos Martínez informou que o Procurador Geral Federal do Brasil já se mostrou favorável por uma decisão em extraditar o narcotraficante.

