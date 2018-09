Justiça Eleitoral convoca representantes de partidos para reunião sobre Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas

Justiça Eleitoral está convocando os representantes de partidos políticos e coligações para a reunião da Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, que acontecerá no dia 19 de setembro, às 9h, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

A convocação é do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, presidente da Comissão.

Na oportunidade, serão passadas informações e orientações aos participantes sobre a auditoria realizada pela Justiça Eleitoral, bem como serão distribuídas, aos representantes dos partidos políticos e coligações, cédulas de votação referentes ao 1º turno das eleições gerais 2018, que devem ser devolvidas ao TRE-MS, devidamente preenchidas, até o dia 2 de outubro.

Auditoria em Urnas Eletrônicas

No dia 06 de outubro e, em caso de segundo turno, em 27 de outubro, serão realizadas, às 09h, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral, as cerimônias de sorteio das Seções Eleitorais que serão submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso e à auditoria mediante verificação de autenticidade e integridade dos sistemas.

No dia 07 de outubro e no dia 28 de outubro, em caso de segundo turno, das 8h às 17h, será realizada a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, nas dependências do Fórum Eleitoral.

Os trabalhos da Comissão poderão ser acompanhados por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, pelos fiscais indicados pelos partidos políticos e pelas coligações partidárias que concorrem às Eleições 2018, bem como por entidades representativas da sociedade. Para isso, os interessados deverão solicitar até às 12 horas do dia 19 de setembro seus credenciamentos, mediante ofício dirigido ao Presidente da Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, com especificação do assunto: “credenciamento de fiscais para auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso”, a ser protocolizado no TRE-MS, devendo constar número de telefone e/ou endereço eletrônico, pelos quais receberão comunicações e intimações da Comissão.

Comentários