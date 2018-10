Justiça Eleitoral retorna serviços ao eleitor a partir desta segunda-feira (05)

A partir desta segunda-feira (5) a Justiça Eleitoral reabrirá o Cadastro Nacional de Eleitores, que estava fechado desde maio de 2018, em razão da realização das Eleições.

Nos cartórios eleitorais da capital e no interior do estado voltam a ser disponibilizados ao eleitor os serviços de alistamento (primeiro título), cadastramento biométrico, transferência de domicílio eleitoral, revisão dos dados cadastrais e emissão de segunda via do título.

Para ter acesso aos serviços, o eleitor deve levar a via original e uma cópia de um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem apresentar comprovante de quitação do serviço militar

Confira os locais de atendimento na Capital:

Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande (Fórum Eleitoral)

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Posto de Atendimento Eleitoral – Prático Guaicurus

Avenida Gury Marques, 5111 – Bairro Universitário, a 100 metros do terminal Guaicurus.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Posto de Atendimento Eleitoral – Prático General Osório

Rua Santo Angelo, 51 – Bairro Coronel Antonino, em frente do terminal General Osório.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Posto de Atendimento Eleitoral – Prático Aero Rancho

Avenida Marechal Deodoro, 2603 – Bairro Aero Rancho, em frente do terminal Aero Rancho.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Para consultar o endereço e horário de atendimento dos Cartórios Eleitorais do interior do estado: http://www.tre-ms.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais

