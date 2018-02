Justiça Federal extingue a pena contra vereador Lucas de Lima

A Justiça de MS reconheceu a prescrição da pena imposta contra o vereador Lucas de Lima (SD) e declarou extinta a punibilidade do parlamentar.

Em publicação de despacho no dia 02 de fevereiro o juiz Dalton Kita Conrado, da 5º Vara da Justiça Federal consta que ‘Declaro extinta a punibilidade do réu Luiz Carlos Correia De Lima, qualificado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Procedam-se às devidas anotações e baixas. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos’.

A defesa do vereador deverá ser juntar a decisão ao processo na Câmara de Vereadores bem como à Ação Popular onde se extingue ambas.

O Vereador Lucas Lima salientou que ‘a extinção da punibilidade reforça a confiança na justiça’. E acrescentou que ‘O trabalho segue firme acreditando sempre na justiça. E ainda temos a fazer pelo povo de Campo Grande’.

