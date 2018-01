Justiça indefere pedido de cassação do mandado do vereador Lucas Lima

Negado pela justiça de MS o pedido do suplente do Vereador Lucas Lima (SD), Eduardo Cury (SD) para que o mandado do parlamentar fosse cassado devido a condenação de um ano e quatro meses de prisão que foram convertidos em serviços sociais. Condenação decorrido da apropriação indébita que foi dado como transitado em julgado pelo STJ.

O suplente do Vereador entrou com um pedido na 44º Zona Eleitoral de Campo Grande solicitando que fosse declarado a cassação do mandado e que o presidente do Legislativo obrigado a declarar vago o cargo e que suspendesse de imediato os ganhos do parlamentar.

