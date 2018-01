Justiça mantém ‘Maníaco da Cruz’ em presídio da Capital

A justiça decidiu que Dyonathan Celestrino, 26 anos, vulgo ‘Maníaco da Cruz’ deve permanecer na ala do Instituto Penal de Campo Grande (IMPCG). A juíza de direito Cíntia Xavier Letteriello foi quem assinou o documento e cobra do Estado de MS um lugar adequado pra a internação do detento.

Caio Márcio de Britto, da 1ª Vara de Execução Penal, no dia 13 de novembro considerou a permanência de Dyonathan no IMPCG irregular e ilegal e determinou a sua transferência para outro local.

Contudo no dia 7 de dezembro a magistrada Cíntia Xavier ressaltou que a situação do preso é irregular. E é de conhecimento do Ministério Público, Defensoria Pública, Agepen e também da mãe do interno.

A juíza reiterou que o jovem está isolado dos demais detentos para que a sua integridade de ambos seja resguardada. E o único responsável pela transferência de Dyonathan é o Poder Público. A juíza ainda pontuou a falta de um local adequado e a ausência de outra medida. Então a saída no momento é mantê-lo no estabelecimento penal até que o Estado tome uma nova providência.

Diante disso a juíza decidiu manter o interno no local até que o Estado informe ao judiciário um local adequado para a transferência do interno.

