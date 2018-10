Justiça solta mulher que matou o marido alegando legítima defesa

DOURADOS-MS (Correspondente) – A Justiça decidiu que Ana Cleia Savala Gonçalves (21), responderá pela morte do esposo Marcos Ferreira de Almeida (41), em liberdade. A medida foi tomada nesta tarde de quarta-feira (3), pela 3ª Vara Criminal do Município. O magistrado justificou a decisão alegando legitima defesa, pois antes da autora golpear a vítima no pescoço foi agredida.

O CASO

Ana Cleia Savala Gonçalves (21) foi presa após matar o marido Marcos Ferreira de Almeida (40), com uma facada no pescoço. O fato ocorreu na noite da última segunda-feira (1), em Dourados/MS.

A autora relatou que o esposo chegou embriagado em casa e passou a agredi-la juntamente com os filhos. No intuito de se defender desferiu um golpe de faca na vítima, que morreu no local. O Samu foi acionada e atestou o obtido.

Ela foi encaminhada a Delegacia e autuada por homicídio.

