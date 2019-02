O senador Jorge Kajuru (PSB- GO) defendeu em plenário que o Congresso vote a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Ele lembrou que esta foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Kajuru ainda defendeu que o mandato dos governantes seja ampliado dos atuais quatro para cinco anos. As informações com o repórter George Cardim, da Rádio Senado.

Créditos: Agência Senado

