Kemp critica indicação de professor colombiano a Ministro da Educação

O deputado estadual Pedro Kemp (PT), líder do partido na Casa de Leis, subiu na tribuna para comentar a indicação do professor e filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodrígues a Ministro de Educação, feita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). “Como é que um futuro Ministro da Educação tem a capacidade de declarar que o período da história denominado Ditadura Militar no Brasil precisa ser comemorado, pois o que houve foi apenas um governo de militares que combateu o crescimento do socialismo e comunismo?”, questionou.

O parlamentar está preocupado com a formação da equipe do Governo Federal. “Já falei de outros indicados aos ministérios aqui e esta composição me assusta. Aparentemente o presidente eleito demonstra que não tem sequer um plano de governo e a nossa educação já avançou, temos agora garantia de acesso à educação, mas ainda não temos uma educação realmente de qualidade. Acredito que esse ministro da Educação será um retrocesso para o País”, declarou o deputado Pedro Kemp.

O deputado Pedro Kemp teme as mudanças feitas em resolução publicada recentemente pelo Ministério da Educação (MEC). “O Ensino Médio poderá ser feito em até 20%, quando diurno, no módulo de Educação à Distância [EAD], e, se noturno, em até 30% EAD. Isso pode fazer com que haja economia na contratação de professores e até a extinção do Concurso Público. Também acho absurdo o Exame Nacional do Ensino Médio [Enem] passar por censura do Governo Federal, e até pelo próprio Jair Bolsonaro”, relatou o parlamentar.

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, afirmou que o Brasil precisa de mudança. “O País passou por um momento muito difícil. O ministro da Justiça indicado Sérgio Moro e a equipe que está sendo montada devem acabar com os crimes de corrupção no país. Gostaria mesmo é que voltasse a educação do meu tempo, com verdadeiro respeito aos professores. O Brasil necessita de mudança”, alertou o parlamentar.

